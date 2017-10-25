18+
18+

Должница из Колпашево «отомстила» приставам, отдав долг монетами, но просчиталась

Томские новости, судебные приставы УФССП судебные приставы Должница из Колпашево «отомстила» приставам, отдав долг монетами, но просчиталась

Жительница Колпашево отдала долг в тысячу рублей мелкими монетами. Однако выяснилось, что ей придется платить за несвоевременное оплату, сообщает пресс-служба Управления судебных приставов по Томской области.

Строптивый характер должницы из Колпашева привел к тому, что суд привлек ее к административной ответственности за отказ проехать в отдел судебных приставов. Женщину оштрафовали на 1000 рублей. Решив «насолить» служителям закона, женщина принесла в отдел судебных приставов штраф мелочью — в основном, достоинством 50 и 10 копеек. Все монеты были перемешаны в одном мешке, и их вес составлял примерно 3–4 кг.

«Ожидая, что приставы столкнутся с трудностями при пересчете, женщина была разочарована: несколько сотрудников быстро рассортировали монеты по достоинству и пересчитали их», — говорится в сообщении.

Кроме того женщина не учла, что установленный законом срок для оплаты штрафа истек. Поэтому в ее отношении составили протокол по ст. 20.25 КоАП РФпо результатам рассмотрения которого мировой судья оштрафовал ее на 2 тыс. рублей.

Тэги/темы: