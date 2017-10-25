Должница из Колпашево «отомстила» приставам, отдав долг монетами, но просчиталась

25 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Жительница Колпашево отдала долг в тысячу рублей мелкими монетами. Однако выяснилось, что ей придется платить за несвоевременное оплату, сообщает пресс-служба Управления судебных приставов по Томской области.

Строптивый характер должницы из Колпашева привел к тому, что суд привлек ее к административной ответственности за отказ проехать в отдел судебных приставов. Женщину оштрафовали на 1000 рублей. Решив «насолить» служителям закона, женщина принесла в отдел судебных приставов штраф мелочью — в основном, достоинством 50 и 10 копеек. Все монеты были перемешаны в одном мешке, и их вес составлял примерно 3–4 кг.

«Ожидая, что приставы столкнутся с трудностями при пересчете, женщина была разочарована: несколько сотрудников быстро рассортировали монеты по достоинству и пересчитали их», — говорится в сообщении.

Кроме того женщина не учла, что установленный законом срок для оплаты штрафа истек. Поэтому в ее отношении составили протокол по ст. 20.25 КоАП РФпо результатам рассмотрения которого мировой судья оштрафовал ее на 2 тыс. рублей.

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