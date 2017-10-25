В Томске стартует конкурс концепций благоустройства Буфф-сада

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2017 // Фото: Ru09.ru

АО «Сибирская аграрная группа» объявляет конкурс концепций благоустройства территории сквера «Буфф-сад», для участия в котором приглашаются дипломированные дизайнеры и архитекторы, студенты профильных специальностей, творческие личности и коллективы, обладающие необходимыми знаниями.

«Буфф-сад — живописное место в самом центре города, известное каждому томичу. В нем приятно провести время с детьми, назначить встречу или просто погулять. Появилась возможность сделать это место интересней и привлекательней, предложить идею преображения общего пространства, придать ему стиль и уникальность», — сообщают организаторы.

Цель конкурса - получить концептуальное представление об организации и развитии территории "Буфф-сада" и выявить оптимальную архитектурно-дизайнерскую идею территории.

"Участие в конкурсе — это возможность продемонстрировать дизайнерские способности, оригинальность идей и, может быть, вписать свое имя в историю города. Нелинейный ландшафт места станет творческим вызовом для самых талантливых", - отмечают организаторы.

Для участия в конкурсе необходимо разработать и оформить концепцию, а затем подать заявку с иллюстрационным комплектом и пояснительной запиской. Комплект должен включать проект планировки территории сквера (с планом функционального зонирования территории). В пояснительной записке должно быть описание концептуальных решений и их преимуществ (не более 5 листов).

Призовой фонд конкурса составляет 50 тыс. рублей, которые достанутся победителю. Заявки принимаются до 25 ноября по адресу bykovaEG@sagro.ru.

С подробностями проведения конкурса, а также формой заявки можно ознакомиться здесь.

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