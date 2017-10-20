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«Томскнефть» представит Томскую область на федеральном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

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ОАО «Томскнефть» ВНК будет представлять Томскую область на федеральном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Компания вошла в число победителей регионального этапа конкурса. Его результаты были озвучены на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По итогам 2016 года градообразующему предприятию Стрежевого присуждена победа сразу в трех номинациях: «За создание и развитие рабочих мест», «За развитие кадрового потенциала», «За формирование здорового образа жизни». Дипломами второй степени «Томскнефть» удостоена за достижения в области развития социального партнерства, а также за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Также в числе победителей — компания «Аутсорсинг» (лидирует во всех четырех номинациях), «Горсети» и «Транснефть — Центральная Сибирь». Все четыре предприятия представят Томскую область на всероссийском уровне.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с 2000 года. Его главная цель — привлечь внимание общества к важности решения социальных вопросов на уровне предприятий.

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