Пожилая женщина попала в больницу после столкновения маршрутки с иномаркой в Томске
25 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 24 октября, в Томске столкнулись маршрутный автобус №33 и Skoda Rapid, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 18.15 на пересечении пр.Фрунзе и ул.Кулагина. По предварительным данным, 27-летний водитель иномарки при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автобусу.
На момент происшествия в салоне автобуса находилось около десяти человек. В результате ДТП один из них, 63-летняя женщина, с травмами доставлена в больницу.
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