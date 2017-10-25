Томские ученые научились дистанционно определять виды болотных растений

Радиофизики Томского госуниверситета совместно с учеными из Института водных и экологических проблем СО РАН изучили диэлектрические характеристики болотных растений. Они выяснили, что вид растительности можно определить на расстоянии — по особенностям строения их надземной части, используя средства дистанционного зондирования Земли.

Как сообщает пресс-служба вуза, радиофизики исследовали диэлектрические характеристики болотной растительности на частотах от 100 МГц до 18 ГГц. Образцы растений — лишайник клядония звездчатая, мох сфагнум, мох дикранум многоножковый — они собрали в Томской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

«Диэлектрическая проницаемость у разных видов растений заметно отличается. Так, например, у мха сфагнума наружный слой стеблей состоит из крупных бесцветных водоносных клеток с порами, а дикранум многоножковый имеет мягкие веточки со множеством волосков. От структуры волокон зависит способность поглощать и удерживать влагу, это влияет на диэлектрическую проницаемость и позволяет определить вид растения дистанционно», — говорит доцент РФФ Татьяна Кочеткова.

По ее словам в последнее десятилетие актуализировались проблемы вырождения растительного покрова планеты. Это связано с природными факторами и с постоянным ростом антропогенного воздействия на окружающую среду.

«Негативные изменения наблюдаются и у Васюганских болот. Эти болота являются одним из крупнейших хранилищ пресной воды на планете, содержат значительные запасы торфа и противодействуют парниковому эффекту, связывая углерод. Следовательно, они влияют на экологическую обстановку региона», — объясняет Татьяна Кочеткова.

Поскольку Васюганские болота занимают площадь около 53 тыс. кв. км, для оценки их экологического состояния намного удобнее использовать методы дистанционного зондирования. В частности, проверять степень деградации или количественное соотношение видов болотной растительности можно будет при помощи спутников или беспилотников.

Исследование изменений климата является одной из ведущих тем Томского государственного университета. Вуз входит в несколько международных научных коллабораций, занимающихся этой тематикой. Кроме того, в ТГУ создан САЕ TSSW: Сибирский институт будущего — исследовательский центр, специализирующийся на изучении Сибири: климата, ландшафта, биоразнообразия, истории, культурного, научного и инновационного потенциала.

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