Томский губернатор раскритиковал глав районов за затянувшийся дорожный ремонт

25 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Администрация Томска

Сегодня, 25 октября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин подвел итоги прошедшей кампании по ремонту дорог на Дне главы в селе Калтай, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как отметил губернатор на встрече с главами муниципальных образований, в этом году отремонтировано больше 100 километров дорог в 110 населенных пунктах области. Губернатор похвалил руководителей 11 муниципалитетов, завершивших кампанию в установленные сроки — до 1 сентября: это города Томск, Северск, Стрежевой и Кедровый, а также Александровский, Асиновский, Бакчарский, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский и Тегульдетский районы.

«А вот Первомайский и Шегарский районы еще только завершают ремонтную кампанию. И, когда они будут отчитываться, я, честно говоря, не понимаю. Считаю, что это недопустимо, и главы всех муниципалитетов должны сделать выводы из прошедшей ремонтной кампании. А те, кто отстал, не дожидаясь моего вмешательства, должны сделать выводы управленческие», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Также на встрече глава региона напомнил о возможности привлекать на дорожный ремонт 2018 года внебюджетные средства. По его словам, представители малого бизнеса "могут, а значит должны" привести в порядок подъезды к магазинам, кафе и другим объектам. Жители также должны иметь возможность обустроить подъезды к своим домам.

«Так что, уважаемые коллеги, начинайте работать с жителями и предпринимателями, не дожидаясь весны, чтобы не было аврала», — сказал губернатор Сергей Жвачкин главам городов и районов области.

Тэги/темы: