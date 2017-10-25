Томичей приглашают в театр на традиционный «Шабаш»

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2017 // Фото: Vk.com/shabash_8

В субботу, 28 октября, в Томске в театре «Версия» пройдет традиционная вечеринка «Шабаш», приуроченная к празднованию Дня всех святых, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

«Только на одну ночь 3х этажный театр „Версия“ превратится в старинный особняк, наполненный мистической атмосферой со страниц Кинга, интересной программой и самыми яркими людьми города», — обещают организаторы.

В этом году праздник будет проходить на трех этажах театра в 4 локациях, где развернутся Rave Hall (ритмы d’n’b, dubstep и techno в окружении Go-Go), Experimental Hall — вторая сцена, на который выступят

электронные проекты со своими лайвами, а под утро начнется афтепати. В театрально зале развернется Cinema Hall, где пройдет живая музыкальная импровизация под немое кино и ночной нон-стоп культовых фильмов ужасов по Кингу.

Отдохнуть можно будет в Chill Room на третьем этаже. Здесь каждый сможет создать свой хэллоуинский образ, увидеть магические представления и гадания на картах таро. Также на вечеринке будет работать ZEN bar, можно будет сделать грим и прическу у профессионалов, попробовать необычные угощения и сделать серию фото в фотобудке. Пришедшие в костюмах могут рассчитывать на подарки и скидки на входной билет.

«В этом году Шабаш проходит уже 8 раз подряд и значительно вырос, добавился третий этаж, дополнительная, экспериментальная, сцена. Список участников так же пополнился — мы решили отказаться от дешевого оформления и сделать упор на художественные и видео-инсталляции, над которыми трудятся молодые художники, актеры и режиссеры. Старались внести больше культуры в культурно-развлекательное, например пригласили к участию перфоманс лабораторию „Три П“, которые даже в рамках развлекательного мероприятия позволят задуматься о чем-то большем», — сообщают организаторы.

Начало: в 23:00. Стоимость билетов: 300 рублей в предпродаже. В день мероприятия для пришедших в костюмах - 350 рублей, 450 рублей для остальных.

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