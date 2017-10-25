День народного единства в Томске отметят большим «Хороводом дружбы»

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

В День народного единства, 4 ноября, в центре Томска пройдет народное гуляние, которое завершится большим «Хороводом дружбы», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Праздник откроется на пл. Новособорной в 12.00. Гостей ждет концерт с участием творческих коллективов национально-культурных автономий и центров, угощения национальных кухонь, спортивные состязания и выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, представленная изделиями с национальным колоритом, и многое другое.

На праздничной площадке развернутся десять национальных подворий: русское, казачье, мордовское, украинское, удмуртское, татарское, немецкое, эстонское, узбекское и белорусское. На каждом из них будут представлены экспозиции, отображающие быт и культуру каждого народа — образцы национальной одежды, музыкальные инструменты, предметы обихода, домашняя утварь.

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