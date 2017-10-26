«Томь» проиграла в матче 1/8 кубка России

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2017 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 25 октября, в Санкт-Петербурге прошел матч 1/8 кубка России по футболу в рамках которого местный клуб «Тосно» принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Основное и дополнительное время не выявило победителя, счет был 0:0. Судьба встречи решалась в серии пенальти в которой более удачливыми оказались хозяева поля - 6:5. «Тосно» прошел в четвертьфинал, томская команда выбыла из борьбы за кубок.

Следующий матч «Томь» проведет 29 октября на домашнем поле, где встретится с владивостокским клубом «Луч-Энергия». Матч пройдет в рамках 20-го тура Первенства России по футболу среди команд ФНЛ. Сейчас томская команда занимает 16 строчку рейтинга, а ее соперник находится на 17-й.

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