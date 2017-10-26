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Томские полицейские помогли рожающей девушке добраться до больницы

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Томские полицейские помогли беременной девушке добраться до медицинского учреждения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел накануне. К дежурившим в районе пересечения ул.19 Гвардейской Дивизиии и Богашевского тракта полицейским обратился водитель. Он сообщил, что у его супруги начались предродовые схватки и попросил правоохранителей помочь им как можно быстрее добраться до роддома.

Полицейские оценили ситуацию и решили сопроводить автомобиль, включив проблесковые маячки и спецсигналы на патрульном авто. Подъехав к роддому один из инспекторов и будущий отец поспешили в приемный покой, чтобы сообщить медицинским работникам о нуждающейся в их помощи девушке.

«Дожидаться госпитализации к тому времени она уже не могла – малыш родился прямо в автомобиле», — говорится в сообщении.

Молодой человек вместе супругой поблагодарили сотрудников ДПС за оказанную помощь, после чего направились в палату. Полицейские, в свою очередь, пожелав здоровья младенцу и молодым родителям, вернулись к исполнению служебных задач.

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