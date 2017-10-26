Следователи возбудили дело по факту заражения трихинеллезом в Томской области

26 октября 2017 / Томский Обзор

После проведенной проверки сообщений о заражении жителей поселка Катайга трихинеллезом следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«Проверка показала, что в сентябре - октябре 2017 года неустановленное лицо в поселке Катайга Верхнекетского района Томской области реализовало населению для употребления в пищу мясо медведя в соленом и копченом виде, зараженное личинками трихинелл. После употребления этого мяса несколько жителей поселка Катайга обратились за медицинской помощью в лечебные учреждения, из них 16 человек проходят обследование и лечение в стационарных условиях. Количество лиц, употребивших зараженную медвежатину в пищу, в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по ч.1 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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