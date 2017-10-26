Начальником депфина Томской области вновь назначен Александр Феденёв

26 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 26 октября, на очередном собрании Законодательной Думы Томской области депутаты утвердили в должности заместителя губернатора – начальника департамента финансов. Им вновь стал Александр Феденёв.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, кандидатуру Феденёва на рассмотрение депутатского корпуса внес губернатор Сергей Жвачкин. Представляя Александра Михайловича на собрании регионального парламента, Сергей Анатольевич отметил, что Феденёв «не нуждается в представлении как в этом зале, так и в высоких московских кабинетах».

«Профессионал, руководитель, которого во время своих командировок я назначаю исполнять обязанности губернатора. И то, что 15 лет он возглавляет департамент финансов, думаю, говорит о многом», — охарактеризовал Сергей Жвачкин Александра Феденева.

Областные депутаты поддержали представленную главой региона кандидатуру. Накануне Александр Феденёв также прошел процедуру согласования на должность заместителя губернатора – начальника департамента финансов Томской области и в Министерстве финансов РФ.

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