На томском «Городе IT» решат, какими должны быть корпоративные информационные системы

26 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

Во второй день конференции «Город IT», 11 ноября, в 14.00 в Институте экономики и менеджмента ТГУ (ул. Набережная реки Ушайки, 12) начнет работать экспертная секция Enterprise, участники которой рассмотрят актуальные требования к корпоративным информационным системам.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, организаторы «Города IT» проведут секцию Enterprise для молодых IT-специалистов, опытных разработчиков, архитекторов корпоративных информационных систем. Участники познакомятся с вызовами и задачами в проектировании и внедрении высоконагруженных корпоративных систем.

С докладами выступят ведущий разработчик программного обеспечения нидерландской компании Colijn-IT Ральф Эверсен, ведущий программист компании ENBISYS Александр Кравченко, старший разработчик SibEDGE Алексей Фадеев, старший системный аналитик ЦФТ Анна Чуркина.

Вместе с экспертами участники обсудят размещение корпоративных приложений в облаке Amazon Web Services, способы снижения расходов на владение высоконагруженным веб-решением, организацию работу команды, особенности архитектуры, процессы и жизненный цикл enterprise приложений, разберут реальные примеры реорганизации архитектуры приложения и работы команды в условиях ограниченного бюджета.

Для участия в секции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конференции.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями – SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ, ТУСУР и ТГУ. Информационный партнер мероприятия — «Интерфакс-Сибирь».

Корпоративная информационная система (КИС) — масштабируемая система, предназначенная для комплексной автоматизации всех видов хозяйственной деятельности компаний и корпораций, требующих единого управления.

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