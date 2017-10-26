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На томском «Городе IT» решат, какими должны быть корпоративные информационные системы

Томские новости, Город IТ, enterprise ТГУ Город IT IT На томском «Городе IT» решат, какими должны быть корпоративные информационные системы

Во второй день конференции «Город IT», 11 ноября, в 14.00 в Институте экономики и менеджмента ТГУ (ул. Набережная реки Ушайки, 12) начнет работать экспертная секция Enterprise, участники которой рассмотрят актуальные требования к корпоративным информационным системам.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, организаторы «Города IT» проведут секцию Enterprise для молодых IT-специалистов, опытных разработчиков, архитекторов корпоративных информационных систем. Участники познакомятся с вызовами и задачами в проектировании и внедрении высоконагруженных корпоративных систем.

С докладами выступят ведущий разработчик программного обеспечения нидерландской компании Colijn-IT Ральф Эверсен, ведущий программист компании ENBISYS Александр Кравченко, старший разработчик SibEDGE Алексей Фадеев, старший системный аналитик ЦФТ Анна Чуркина.

Вместе с экспертами участники обсудят размещение корпоративных приложений в облаке Amazon Web Services, способы снижения расходов на владение высоконагруженным веб-решением, организацию работу команды, особенности архитектуры, процессы и жизненный цикл enterprise приложений, разберут реальные примеры реорганизации архитектуры приложения и работы команды в условиях ограниченного бюджета.

Для участия в секции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конференции.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями – SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ, ТУСУР и ТГУ. Информационный партнер мероприятия — «Интерфакс-Сибирь».

Корпоративная информационная система (КИС) — масштабируемая система, предназначенная для комплексной автоматизации всех видов хозяйственной деятельности компаний и корпораций, требующих единого управления.

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