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Томич создал экстремистскую группу, члены которой нападали на бездомных

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Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении томича, подозреваемого в организации экстремистского сообщества, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело возбуждено по ч.1 ст.282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом).

По предварительным данным, с января 2016 года по август 2017 года участники сообщества, созданного томичом, в Томске был совершен ряд преступлений экстремистской направленности. Жертвами стали лица неславянской внешности без определенного места жительства, а также находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мотивом же стали идеологическая, расовая, национальная и религиозная ненависти.

Подтверждено участие членов сообщества в шести эпизодах. При этом свои действия они снимали на видеокамеру, а затем размещали их в сети Интернет.

Обстоятельства деятельности группы устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

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