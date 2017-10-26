Томич создал экстремистскую группу, члены которой нападали на бездомных
Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении томича, подозреваемого в организации экстремистского сообщества, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Дело возбуждено по ч.1 ст.282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом).
По предварительным данным, с января 2016 года по август 2017 года участники сообщества, созданного томичом, в Томске был совершен ряд преступлений экстремистской направленности. Жертвами стали лица неславянской внешности без определенного места жительства, а также находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мотивом же стали идеологическая, расовая, национальная и религиозная ненависти.
Подтверждено участие членов сообщества в шести эпизодах. При этом свои действия они снимали на видеокамеру, а затем размещали их в сети Интернет.
Обстоятельства деятельности группы устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.