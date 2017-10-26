Томских студентов-медиков и программистов приглашают на хакатон Digital-Hack

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2017 // Фото: Inotomsk.ru

В бизнес-инкубаторе ТПУ «Радуга» 4 и 5 ноября состоится хакатон Digital-Hack — мастер-классы и работа в командах над проектами в сфере информационных технологий для медицины и здравоохранения.

Как уточняют на региональном инновационном портале, хакатон будет включать в себя два трека: от СибГМУ и ТПУ. Над решением задач будут работать междисциплинарные команды, которые соберут студентов-медиков, политехников и специалистов из ТУСУРа. Желающим принять участие организаторы уже выслали типовые задачи, которые должны превратиться в идеи, а во время хакатона — в реальные проекты.

«Задачи концентрируются вокруг использования информационных технологий в медицине: они достаточно простые, но при этом отражают реальную потребность рынка. На хакатоне идеи в течение двух дней превратятся в прототипы программных продуктов, которые можно будет экспериментально использовать», — пояснил один из организаторов события, и.о. заведующего кафедрой медицинской и биологической кибернетики с курсом медицинской информатики СибГМУ Константин Бразовский.

Он также отметил, что приоритетная задача хакатона — сформировать междисциплинарные команды, которые могут заниматься разработкой IT-проектов для медицины.

«Мы ждем специалистов разных направлений, наша задача — организовать площадку, где очень разные люди смогут общаться между собой и решать задачи. Наша цель — создать команды, в которые входили бы студенты-медики, политехники, которые специализируются на медицинской электронике, и, например, студенты ТУСУРа, которые сильны в области информационных технологий. Это была бы идеальная команда», — сказал Константин Бразовский.

Принимать участие в хакатоне приглашают студентов и школьников, для которых будут сформированы две отдельные программы. Помимо воркшопа, хакатон включает в себя образовательную часть.

«Это мероприятие рассчитано в основном на молодых людей, которые ищут себя, для крупных компаний это кузница кадров, где они смогут присмотреться и найти себе потенциальных сотрудников. Формат события предполагает образовательную часть. Для школьников пройдет профориентационный мастер-класс, им расскажут и покажут, какие есть возможности у технологий, что они могут делать своими руками. Мастер-класс для взрослых будет связан с информационными технологиями в сфере медицины», — прокомментировал Бразовский.

Победители и активные участники хакатона получат скидку на участие в конференции «Город IT» и десять минут в виртуальной реальности от компании-партнера мероприятия Hi-Tech. Также лучшим командам вручат денежные призы: 15 тысяч рублей — за первое место, 10 тысяч — за второе и пять тысяч — за третье.

Зарегистрироваться на хакатон для получения кейса, ознакомиться с расписанием и подробной информацией можно на официальном сайте события.

Напомним, в конце недели в Томске пройдет еще один хакатон — II региональный конкурс «Открытые данные Томской области».

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