Кастинг «Особой моды» стартует в Томске

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2017 // Фото: Vk.com/osobayamoda

В воскресенье, 29 октября, в 12 часов в развлекательном комплексе «Факел» (ул. Красноармейская, 120) томская школа моделей с инвалидностью проведет кастинг среди всех желающих для декабрьского гала-показа межрегионального конкурса дизайнеров «Особая мода-2017».

Как сообщают в пресс-службе мэрии, на роль моделей приглашаются дети, взрослые, модели-любители и профессионалы из модельных агентств с различной степенью инвалидности, а также дизайнеры. На кастинге необходимо иметь с собой сменную обувь.

Напомним, что единственная в России Школа моделей с инвалидностью работает в Томске с 2012 года в рамках проекта «Особая мода». Основная цель проекта – создание условий для социальной интеграции и формирование позитивного образа людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2015 и 2016 году команда «Особой моды» стала получателем грантов администрации Томска, победив в конкурсе социальных инициатив «Новая молодежная политика».

В сообщении отмечается, что здание клуба, где будет проходит кастинг, полностью доступно для людей с ограниченными возможностями.

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