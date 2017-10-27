18+
18+

Томские программисты разработали аналог Google Play

Томские новости, IT, Crypton IT айтишники программисты Google play блокчейн Томские программисты разработали аналог Google Play

Томские программисты из компании Crypton.Studio разработали магазин мобильных приложений и контента с использованием технологий блокчейна и смарт-контрактов. Оплату внутри магазина можно будет осуществлять при помощи криптовалюты, сообщает региональный инновационный портал.

Работу над проектом компания начала в феврале 2017 года. И сейчас уже готов прототип мобильной версии и разрабатывается веб-версия продукта, чтобы приложения и контент можно было скачивать с компьютера.

«Сейчас мы запускаем ICO, чтобы собрать инвестиции на продвижение продукта. Это как крауд-инвестинг, когда инвесторы покупают акции стартапа и затем получают дивиденды, только вместо акций — цифровые токены, а платежным средством выступает криптовалюта», — рассказывает CEO компании Кирилл Кван.

Он отметил, что продукт будет интересен и пользователям, и разработчикам, и инвесторам. Становясь инвестором, пользователь попадает в DAO — децентрализованную автономную организацию, покупает долю голосований в этом проекте. Другими словами, члены DAO выбирают дальнейшее направление развития платформы путем голосования. В зависимости от того, какой у пользователя процент акций, определяется ценность его голоса. 75 % всех акций компания распродает, 25 % оставляет за собой.

«Для разработчиков комиссия в Google Play и AppStore за каждую транзакцию составляет от 15 до 30 %. В нашем приложении комиссия будет составлять 1 %, ее получает владелец ноды. Все остальные деньги за транзакции получает разработчик. Также разработчик может выпустить ICO на нашей платформе: выложить свое приложение в магазин и, если он захочет сделать апгрейд, разбить приложение на токены. Если пользователям и инвесторам интересно, они покупают их, и это позволяет разработчику набрать команду и совершенствовать свой продукт», — пояснил Кирилл.

Преимущества магазина для пользователей — это оплата в криптовалюте и отсутствие блокировок. Магазин децентрализован, все данные хранятся в узлах-нодах, поэтому из любой точки мира разработчик сможет опубликовать приложение, а пользователь — купить его.

«Неблокируемость приложений достигается за счет технологии блокчейна, как и прозрачность транзакций: никто никого не сможет обмануть, то есть любой пользователь может посмотреть, кто, когда и что покупал. Децентрализованное хранение — это также плюс для пользователей, у нас по миру будут храниться ноды, владельцы узлов будут иметь 1 % от транзакции и подтверждать их, а пользователи — получать приложение гораздо быстрее, так как его источник находится максимально близко», — рассказал Кирилл.

Компанию поддерживают кураторы в России и за рубежом, в числе которых крупные криптоинвесторы, представители организации «Кибер Россия», специалисты в сфере блокчейн-технологий и руководители крупных IT-компаний.

Сейчас готов рабочий прототип приложения. Компания ищет совладельцев и собирает деньги на рекламную кампанию. Релиз бета-продукта запланирован на июнь 2018 года.

Тэги/темы: