Томские программисты разработали аналог Google Play

Томский Обзор / Фото: 27 октября 2017 // Фото: Inotomsk.ru

Томские программисты из компании Crypton.Studio разработали магазин мобильных приложений и контента с использованием технологий блокчейна и смарт-контрактов. Оплату внутри магазина можно будет осуществлять при помощи криптовалюты, сообщает региональный инновационный портал.

Работу над проектом компания начала в феврале 2017 года. И сейчас уже готов прототип мобильной версии и разрабатывается веб-версия продукта, чтобы приложения и контент можно было скачивать с компьютера.

«Сейчас мы запускаем ICO, чтобы собрать инвестиции на продвижение продукта. Это как крауд-инвестинг, когда инвесторы покупают акции стартапа и затем получают дивиденды, только вместо акций — цифровые токены, а платежным средством выступает криптовалюта», — рассказывает CEO компании Кирилл Кван.

Он отметил, что продукт будет интересен и пользователям, и разработчикам, и инвесторам. Становясь инвестором, пользователь попадает в DAO — децентрализованную автономную организацию, покупает долю голосований в этом проекте. Другими словами, члены DAO выбирают дальнейшее направление развития платформы путем голосования. В зависимости от того, какой у пользователя процент акций, определяется ценность его голоса. 75 % всех акций компания распродает, 25 % оставляет за собой.

«Для разработчиков комиссия в Google Play и AppStore за каждую транзакцию составляет от 15 до 30 %. В нашем приложении комиссия будет составлять 1 %, ее получает владелец ноды. Все остальные деньги за транзакции получает разработчик. Также разработчик может выпустить ICO на нашей платформе: выложить свое приложение в магазин и, если он захочет сделать апгрейд, разбить приложение на токены. Если пользователям и инвесторам интересно, они покупают их, и это позволяет разработчику набрать команду и совершенствовать свой продукт», — пояснил Кирилл.

Преимущества магазина для пользователей — это оплата в криптовалюте и отсутствие блокировок. Магазин децентрализован, все данные хранятся в узлах-нодах, поэтому из любой точки мира разработчик сможет опубликовать приложение, а пользователь — купить его.

«Неблокируемость приложений достигается за счет технологии блокчейна, как и прозрачность транзакций: никто никого не сможет обмануть, то есть любой пользователь может посмотреть, кто, когда и что покупал. Децентрализованное хранение — это также плюс для пользователей, у нас по миру будут храниться ноды, владельцы узлов будут иметь 1 % от транзакции и подтверждать их, а пользователи — получать приложение гораздо быстрее, так как его источник находится максимально близко», — рассказал Кирилл.

Компанию поддерживают кураторы в России и за рубежом, в числе которых крупные криптоинвесторы, представители организации «Кибер Россия», специалисты в сфере блокчейн-технологий и руководители крупных IT-компаний.

Сейчас готов рабочий прототип приложения. Компания ищет совладельцев и собирает деньги на рекламную кампанию. Релиз бета-продукта запланирован на июнь 2018 года.

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