В Научке ТГУ открылась выставка к 100-летию октябрьской революции (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 27 октября 2017 // Фото: Tsu.ru

В минувшую среду, 25 октября, в выставочном зале Научной библиотеки ТГУ состоялось открытие выставки «Печать, рождённая революцией», сообщает пресс-служба вуза.

На выставке представлены книги, журналы, листовоки и газеты, издававшиеся в Петрограде, Москве и Сибири в 1917 году. Также в рамках экспозиции организована демонстрация цифровых копий оригиналов фотографий Томска 1917 года. Они были предоставлены для выставки Томским областным краеведческим музеем.

Для посетителей выставка, расположенная на 2 этаже старого здания библиотеки (за конференц-залом), будет открыта до 15 декабря. Вход по предварительной записи: 52-98-34 (экскурсионно-просветительский центр ТГУ); 52-84-12 (отдел рукописей и книжных памятников НБ ТГУ).

Фото: пресс-служба ТГУ

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