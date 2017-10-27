Ограничение движения по Алтайской и Петропавловской в Томске продлят

27 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Ограничение движения на участках двух улиц Томска продлили из-за возникших при работах проблем, сообщает пресс-служба мэрии.

Полноценное движение транспорта по ул. Петропавловская на участке от пр. Комсомольский до ул. Алтайская возобновится после 24.00 20 ноября. Продление ограничения связано с техническими трудностями перехода на вновь смонтированный участок водопровода нижней зоны.

В полночь 10 ноября будет возобновлено движение транспорта по ул. Алтайская на участке от пр. Комсомольский до ул. Жуковского. Продление ограничения связано с выявленными в ходе работ технических несоответствий. На этом участке работает ООО «СибСпецСтрой».

Томичей просят выбирать для движения другие пути.

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