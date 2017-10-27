В Томской области каждый третий привит от гриппа

Томский Обзор / Фото: 27 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Каждый третий житель Томской области прошел вакцинацию от гриппа. Прививку поставили 308 301 человек, из них 225 765 взрослых и 82 536 детей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Вакцинопрофилактика против гриппа подходит к завершению, нам уже удалось защитить от гриппа каждого третьего жителя региона — это хороший результат. До окончания кампании по вакцинации остается несколько дней, в связи с этим решено организовать последнюю площадку акции «Защити себя от гриппа», она развернется в Советском районе Томска», — сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Ольга Иванникова.

В субботу, 28 октября, в рамках акции «автобус здоровья», где можно сделать прививку, будет дежурить у гипермаркета «Лента» (ул. Пушкина, 59) с 10.00 до 18.00 часов.

Перед процедурой каждый участник акции обязательно пройдет медосмотр на наличие или отсутствие противопоказаний. Бесплатную вакцинацию смогут пройти все желающие жители города и области, вне зависимости от прикрепления, полис ОМС также не потребуется.

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