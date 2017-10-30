«Читаем всей семьей»: в Томске наградили победители областного конкурса

30 октября 2017

В Томске наградили победителей и призеров областного конкурса на лучшую читающую семью региона «Читаем всей семьей». Торжественная церемония прошла в пятницу, 27 октября, в Зале заседаний Законодательной думы Томской области.

В церемонии приняли участие председатель социального комитета Облдумы Леонид Глок, депутаты Вячеслав Куприянец, Лев Пичурин, начальник областного департамента культуры Павел Волк, томский писатель Вениамин Колыхалов, а также члены организационного комитета конкурса — Валентина Разумнова, Лариса Колченаева и Людмила Хороших.

«Значение конкурса для подрастающего поколения и российского общества переоценить трудно. Так сложилось, что на смену театрам пришло кино. На смену кино — телевидение, а на смену телевидению пришел интернет. Но это инструмент некой практической, теоретической деятельности человека. А когда человек смотрит в книгу, он познает мир в большей степени с эмоциональной точки зрения. Компьютер не учит человека размышлять, сопереживать, а книга учит мыслить, выстраивать связи, которые делаются его разумным», — отметил Леонид Глок.

Он также добавил, что конкурс призван возродить интерес к чтению на фоне сокращения числа читающего населения.

«Дети открывают книгу, потому что видят, что их родители это делают и общаются с этой книгой. Поэтому конкурс „Читаем всей семьей“ — это важный инструмент в поддержании интереса семей — детей и взрослых — к чтению книги», — добавил депутат.

В этом году участие в конкурсе «Читаем всей семьей» приняли более 240 семей из 19 муниципальных образований Томской области. Во второй тур вышли 44 семьи — победители районных и городских конкурсов на звание лучших читающих семей. Самыми активными участниками в этом году были жители Томска, Асино, Колпашевского, Зырянского и Бакчарского районов.

Лучших выбирала конкурсная комиссия, в состав которой вошли областные депутаты Леонид Глок, Олег Громов, Галина Немцева, Наталья Барышникова, Лев Пичурин, а также заслуженный писатель Вениамин Колыхалов, работники Томской областной детско-юношеской библиотеки, представители департамента по культуре и туризму Томской области и общественности. В итоге были выбраны три семьи, которые стали призерами конкурса (1, 2 и 3 место), а также 5 семей, победивших в номинациях «Гордимся литературным наследием Томского края», «Молодая читающая семья», «Читающая династия», «Семейная реликвия — книга». В этом году не заявлена номинация «Электронная книга» — ее перераспределили на номинацию, куда подавалось больше заявок «Гордимся литературным наследием Томского края».

В этом году победителями стала семья Нужиных из села Бакчар: муж, жена, двое сыновей и дочь. В прошлом году семья прочитала 80 книг, 30 журналов, 12 книг о Сибири томских авторов. В домашней библиотеке Нужиных больше 200 книг. В своей творческой работе они рассказали, что начали собирать семейную библиотеку будучи студентами, когда появились дети.

Светлана Нужиных от лица всей семьи поблагодарила членов комиссии за высокую оценку, библиотекаря, которая стала инициатором участия семьи в конкурсе:

«Я хочу раскрыть вам маленький секрет, почему мы так много читаем. Три года назад у нас сломался телевизор, но мы много путешествуем и поэтому покупку новой техники всегда откладываем на потом, это не главное. А когда нет телевизора, то рука сама тянется к книге. И так как наши дети очень активно участвуют в конкурсах, приходится подыскивать репертуар, читать и перечитывать. Когда постоянно читаешь книги восприятие совсем другое. Поэтому спасибо всем, больше читайте», — сказала Светлана Нужина.

Второе место заняла семья Запрягаевых-Устиновых-Барвенко из Кедрового. В прошлом году в совокупности они прочитали более 270 книг и периодических изданий. Третьими стали Ковырзины-Имильгузины из Стрежевого. За год они прочли более 100 книг и 150 периодических изданий.

Кроме призеров награду получила семья Кривошей из поселка Белый Яр — они победили в номинации «Молодая читающая семья». Семья Шумковых-Фатьяновой из Колпашево получила приз в номинации «Семейная реликвия — книга». Приз «Читающая династия» достался семье Голозубцевых из Первомайского района. В номинации «Гордимся литературным наследием Томского края» лучшей признана семьи Скащук из Северска и Пушкиных из Бакчара.

Вместе с благодарностями призы получили семьи Шимончук (Лоскутово), Ефремовых (с. Высокое, Зырянский район), Долгопоповых (с. Богословка, Зырянский район) Деевых-Абрамовских-Кириенко-Калиновских из Зоркальцево. Награды также получили библиотекари, подготовившие победителей.

Победителям и номинантам вручили комплекты книг русской и зарубежной классики с учетом возраста членов семей-призеров, а также именные дипломы.

Фото: Вероника Белецкая

Тэги/темы: