Четверо участников колпашевской преступной группы получили от 4 до 15 лет лишения свободы

Томский Обзор / Фото: 27 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Колпашевский городской суд Томской области приговорил к реальным и условным срокам шестерых участников преступной группы, занимавшихся изготовлением оружия, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

«Подсудимые с 2010 по 2014 год совершили более 10 краж со строящихся зданий, гаражей и надворных построек, а также изготавливали огнестрельное оружие и его части, промышляли квартирным мошенничеством», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, один из подсудимых организовал у себя крупный склад на 200 единиц оружия и боеприпасов, а также был причастен к незаконному обороту наркотиков.

В октябре 2014 года сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД пресекли деятельность преступной группы, изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и похищенное имущество.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ: 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 223 (незаконное изготовление оружия группой лиц по предварительному сговору), 158 (кража в особо крупном размере), 159 (мошенничество, совершенное преступной группой), 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере).

Один из подсудимых приговорен к 15 годам колонии строгого режима, трое его подельников осуждены на пять лет и восемь месяцев, пять лет и четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Еще двое отделались условными сроками.

Отмечается, что ранее были осуждены еще трое членов преступной группы, которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, каждый из них получил до пяти лет лишения свободы.

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