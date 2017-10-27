Ночью томичей ожидает похолодание

Томский Обзор / Фото: 27 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Грядущей ночью в Томске возможно понижение температуры воздуха до -5 °С, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Завтра, 28 октября, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Днем прогнозируют местами небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

Температура ночью -3…-5 °С, температура днем 0…+2 °С. На дорогах местами гололедица.

В связи с получение данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.

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