Домашний матч «Томи» закончился ничьей

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2017 // Фото: Vk.com/fctomtomsk.ru

Вчера, 29 октября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 20-го тура Первенства России по футболу, в рамках которого «Томь» принимала владивостокский ФК «Луч-Энергия», сообщается на сайте томского клуба.

Выявить сильнейших во встрече не удалось, хотя игроки и создавали опасные моменты у ворот противников. Матч закончился нулевой ничьей.

По итогам 20 туров томская команда находится на 16 месте в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет в Дзержинске, где встретится с нижегородским «Олимпийцем».

Тэги/темы: