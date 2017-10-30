На томском «Городе IT» обсудят, как быть дизайнером в эпоху информационных технологий

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

На конференции с международным участием «Город IT» в профессиональный день, 11 ноября, состоятся доклады в секции «UI/UX-дизайн». Спикеры из ведущих IT-компаний России обсудят, как изменится профессия дизайнера в наступающем цифровом будущем, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Слушателями мастер-классов станут UX/UI-дизайнеры, арт-директора, графические дизайнеры, дизайнеры мобильных приложений, владельцы бизнеса, основатели стартапов. В числе спикеров — представители томской компании USERSTORY, московской ЦФТ, Лаборатории Касперского, профессиональные веб-дизайнеры и руководители отделов UI/UX.

«Мы ставим перед собой задачу заинтересовать специалистов разных уровней, расширить кругозор томских дизайнеров и людей, у которых бизнес связан с дизайном. Думаю, тем, кто сегодня стоят на перепутье, выбирать или не выбирать UI/UX-дизайн, наша секция поможет определиться, и они почерпнут для себя что-то новое», — говорит ответственный за секцию Антон Наседкин.

На секции спикеры рассмотрят роль дизайнера в формировании новых видов коммуникации, расскажут, как на этот процесс влияют инновационные технологии. Бизнесменам и стартаперам объяснят, как искать квалифицированного специалиста и мотивировать его для дальнейшего роста, а также как вырастить такого специалиста самостоятельно. Кроме того, участники обсудят, в каком направлении движется дизайн, каким он станет уже завтра, как приблизить это будущее.

«Для перехода от графического дизайна к UI/UX многим приходится ломать свои привычки, менять сложившееся мнение по разным направлениям. Уже состоявшиеся специалисты могут замотивировать таких людей, заинтересовать, дать импульс копать глубже», — считает Антон Наседкин.

С программой секции можно ознакомиться здесь.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями – SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ, ТУСУР и ТГУ. Информационный партнер мероприятия — «Интерфакс-Сибирь».

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