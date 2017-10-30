Врезавшийся в опору ЛЭП водитель оставил без света часть Колпашево

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Автомобиль ВАЗ-2112 врезался в опору линии электропередач на улице Обской в городе Колпашево Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные администрации Колпашевского района.

«Водитель не справился с управлением, врезался в опору ЛЭП и скрылся с места ДТП, никто не пострадал. В результате произошло аварийное отключение электроснабжения в микрорайоне Пески, улицах Льва Толстого, Обской», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате ДТП оказалась обесточена котельная Центральной районной больницы.

Электроснабжение удалось полностью восстановить спустя три часа и 20 минут.

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