Судебные приставы приостановили деятельность оборудования на томской ТЭЦ-3

30 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

По решению суда на томской ТЭЦ-3 приостановили деятельность оборудования, у которого не было необходимых документов, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Поводом судебного решения стала проведенная специалистами Ростехнадзора проверка площадки подсобного хозяйства СП Томская ТЭЦ-3, которую эксплуатирует АО «Томская генерация». Здесь располагается оборудование, относящееся к опасным производственным объектам: баки для приготовления раствора электролита и электронасос для перекачивания этой жидкости в электролизеры.

«Срок службы данных технических устройств составляет более 20 лет. При этом требуемая техническая документация в отношении этих объектов отсутствует; не проведена и необходимая экспертиза с указанием сроков дальнейшей безопасной эксплуатации. А значит, нарушены требования промышленной безопасности опасных производственных объектов», — говорится в сообщении.

Решением суда организации на 80 суток запрещено эксплуатировать данные устройства. Судебные приставы выехали на место и опечатали оборудование. При этом площадка продолжает функционировать. В течение всего периода приставы будут проверять исполнение судебного решения. В случае, если энергетики устранят нарушения в более короткий срок, организация вправе обратиться в суд с заявлением о возобновлении деятельности оборудования.

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