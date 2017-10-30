Волонтеры «Закрасят зло» в Томске

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2017 // Фото: Vk.com/stopnarkotik70

В среду, 1 ноября, в Томске пройдет акция «Закрась зло», в рамках которой студенты Томского госуниверситета, полицейские и волонтеры объединения «СТОПНАРКОТИК» закрасят адреса интернет-магазинов, где продаются наркотики, сообщает пресс-служба мэрии.

Акция пройдет 1 и 7 ноября. Волонтеры просят томичей, которым известны места с такой рекламой, направить письмо с ее расположением на почту: aner777@vtomske.ru.

Напомним, региональное отделение общероссийской организации «СТОПНАРКОТИК» начало свою работу в Томске в 2014 году. Оно объединило все волонтерские организации вузов города. Деятельность его участников направлена на пропаганду здорового образа жизни и на профилактику наркомании среди молодежи. В частности волонтеры занимаются мониторингом и блокированием сайтов с подозрительным содержанием. Также участники организации задействованы в ликвидации на стенах городских зданий надписей, несущих информацию о распространении наркотиков.

Главным образом активисты движения стремятся к тому, чтобы максимально ограничить легальную продажу синтетических психо-активных веществ (новые синтетические наркотики появляются постоянно, и специалисты не всегда успевают их регистрировать и накладывать запрет на их продажу).

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