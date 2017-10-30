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Первый проректор СибГМУ стал замгубернатора по социальной политике

Томские новости, Награды и назначения, проректор Деев назначен замгубрентора социальная политика Первый проректор СибГМУ стал замгубернатора по социальной политике

Сегодня, 30 октября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин на аппаратном совещании представил нового заместителя по социальной политике - Ивана Деева.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, первый проректор Сибирского государственного медицинского университета приступит к новым обязанностям с 1 ноября. Комментируя решение, губернатор отметил, что здравоохранение остается приоритетом номер один социальной политики региональной власти.

«Эта важнейшая для миллиона жителей области сфера вызывает много нареканий. Мы вкладываем миллиарды рублей в приобретение высокотехнологичного оборудования, строительство и ремонт учреждений здравоохранения, подготовку кадров. Но значительная часть людей не удовлетворена качеством медицинских услуг. Это значит, что есть дефекты в системе, которые Иван Анатольевич должен найти и исправить. Надеюсь, что, как настоящий врач, вы вложите в новую работу все силы и душу», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, вручив Ивану Дееву знак сотрудника администрации Томской области.

Иван Анатольевич Деев родился 1 декабря 1978 года. В 2001-м с отличием окончил педиатрический факультет Сибирского государственного медицинского университета. Работал врачом-педиатром и заместителем главного врача по медицинским вопросам областной детской больницы. В 2005-м защитил кандидатскую, а в 2011-м — докторскую диссертацию.

С 2011 по 2014 годы — первый заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области. С 2012 года — профессор кафедры факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета Сибирского государственного медицинского университета, с 2014-го — проректор по развитию – первый проректор СибГМУ.

Автор ряда научно-исследовательских работ, член научного комитета Конгресса педиатров России. Женат, воспитывает троих детей.

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