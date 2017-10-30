Первый проректор СибГМУ стал замгубернатора по социальной политике

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Сегодня, 30 октября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин на аппаратном совещании представил нового заместителя по социальной политике - Ивана Деева.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, первый проректор Сибирского государственного медицинского университета приступит к новым обязанностям с 1 ноября. Комментируя решение, губернатор отметил, что здравоохранение остается приоритетом номер один социальной политики региональной власти.

«Эта важнейшая для миллиона жителей области сфера вызывает много нареканий. Мы вкладываем миллиарды рублей в приобретение высокотехнологичного оборудования, строительство и ремонт учреждений здравоохранения, подготовку кадров. Но значительная часть людей не удовлетворена качеством медицинских услуг. Это значит, что есть дефекты в системе, которые Иван Анатольевич должен найти и исправить. Надеюсь, что, как настоящий врач, вы вложите в новую работу все силы и душу», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, вручив Ивану Дееву знак сотрудника администрации Томской области.

Иван Анатольевич Деев родился 1 декабря 1978 года. В 2001-м с отличием окончил педиатрический факультет Сибирского государственного медицинского университета. Работал врачом-педиатром и заместителем главного врача по медицинским вопросам областной детской больницы. В 2005-м защитил кандидатскую, а в 2011-м — докторскую диссертацию.

С 2011 по 2014 годы — первый заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области. С 2012 года — профессор кафедры факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета Сибирского государственного медицинского университета, с 2014-го — проректор по развитию – первый проректор СибГМУ.

Автор ряда научно-исследовательских работ, член научного комитета Конгресса педиатров России. Женат, воспитывает троих детей.

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