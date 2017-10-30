С ноября в администрации Томской области меняется структура управления

30 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Согласно распоряжению губернатора Сергея Жвачкина, назначенный с 1 ноября заместитель по социальной политике Иван Деев будет курировать четыре департамента: департамент здравоохранения, департамент по вопросам семьи и детей, департамент социальной защиты населения и департамент труда и занятости населения.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, ранее входившие в социальный блок департаменты общего образования и профессионального образования будет курировать заместитель губернатора по науке и образованию, обязанности которого временно исполняет начальник департамента развития информационного общества обладминистрации Андрей Максименко.

Еще один социальный департамент — по молодежной политике, физкультуре и спорту — перешел в ведение заместителя губернатора по внутренней политике Сергея Ильиных.

Изменения в структуре управления вступают в силу с 1 ноября.

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