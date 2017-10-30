В Томске научили машину контролировать качество сварки

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Томские программисты компании «Элекард» разработали систему контроля качества сварки на основе технического зрения, сообщает региональный инновационный портал.

Разработка предназначена для контроля качества сварки при производстве аккумуляторов длительной эксплуатации. Такие батареи используются на объектах с длительным профилактическим периодом обслуживания — например, в нефтегазовой отрасли или атомной энергетике.

«Когда человек проводит много сборок в день, у него притупляется внимание, и он может просто пропустить то место, где нужно произвести сварное соединение. Этот брак можно выявить только визуально, так как электрический контакт сохраняется, но через какое-то время несваренные контакты окисляются, и батарея, которая должна была проработать, например, три года, выходит из строя через пару месяцев. А это может означать демонтаж какой-нибудь скважины, на который могут уйти миллионы рублей», — объясняет директор компании «Элекард» Виктор Ширшин.

Он также отметил, что разработка сделана по заказу томской компании, у которой как раз возникла описанная проблема. Система представляет собой микрокамеру и программный комплекс. Камера снимает процесс сварки деталей, программа с помощью технического зрения анализирует движения рабочего, последовательность действий, наличие сварочного контакта. Об ошибке система сообщает звуковым или световым сигналом.

Сейчас разработка проходит тестирование на производстве компании-заказчика.

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