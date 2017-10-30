В Томске пройдет крупнейший хакатон в Сибири

30 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Крупнейший хакатон Сибири «HACKATOMSK 2017» с призовым фондом 500 000 рублей пройдет в Томске 18-19 ноября.

Организует мероприятие группа компаний «ОЛИМП», международная букмекерская контора с более чем 3000 филиалами по всему миру, генеральный спонсор соревнований «ОЛИМП Суперкубок России».

Хакатон - это форум разработчиков, во время которого за ограниченное время специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы.

На «HACKATOMSK 2017» участники должны будут за 30 часов реализовать проекты по тематикам, заданным компанией «ОЛИМП». В хакатоне примут участие более 100 разработчиков, дизайнеров и менеджеров проектов, объединенных в 20 команд. Каждая команда будет реализовывать собственный проект для компании ОЛИМП. На хакатон участники могут заявиться как поодиночке, так и командой.

Во время хакатона участники будут обеспечены рабочим пространством, едой и напитками. В финале мероприятия состоится презентация лучших проектов, которые выберут специалисты компании «ОЛИМП». Лучшие 3 проекта получат призы в размере 250, 150 и 100 тысяч рублей.

Хакатон пройдет на базе бизнес-инкубатора ТУСУРа (Красноармейская 147). Старт хакатона 18 ноября в 10.00.

Зарегистрироваться на хакатон можно на сайте.

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