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ФАС не нашла нарушений при проведении администрацией Томска торгов на ремонт дорог

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Томское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) прекратило производство по признакам нарушения законов о конкуренции в отношении управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Изначально ведомство посчитало, что администрация города ограничила конкуренцию при проведении торгов на ремонт дорог, включив несколько участков дорог в один лот, а также не указала объем работ и привязку к местности.

В ходе рассмотрения дела ФАС выяснила, что признаков нарушения законодательства нет, поскольку у заказчика отсутствует возможность указания конкретных адресов на этапе формирования документации. Заявки на ремонт формируются на основании выдаваемых ГИБДД предписаний, результатов голосования жителей, проведения общественных обсуждений, результатов обследования и диагностики состояния автодорог. В связи с этим заказчик указывает в документации перечень всех дорог, на которых предполагается провести ремонт.

«Кроме того, на участие в аукционе поступили три заявки потенциальных участников, чем в том числе подтверждается обеспечение заказчиком конкурентности закупки. Результаты электронных аукционов участниками не оспорены и не признаны недействительными», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что, согласно результатам опроса участников рынка, потенциальных участников закупки интересует не количество улиц, подлежащих ремонту, а объем и стоимость комплекса работ на 1 кв. метр, которая формируется на основании федеральных единичных расценок и не зависит от местоположения автомобильной дороги и ее адреса.

Как сообщалось, Томское УФАС возбуждало производство по признакам нарушения части 1 статьи 17 ФЗ «О защите конкуренции» в отношении управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Томска. Администрация города в марте 2017 года разместила на сайте госзакупок два аукциона по поиску подрядчиков для ремонта городских дорог. Суммы контрактов составляли 326,8 млн рублей и 220 млн рублей. При этом в документации были указаны только наименования улиц города без конкретного участка, который необходимо отремонтировать. Кроме того, несколько районов Томска и несколько участков ремонта дорог были объединены в один лот, что, как предполагала ФАС, лишает заинтересованные в тендере лица права на выполнение контракта по одному адресу, навязывая ему приобретение права на ремонт всех участков дорог, указанных в лоте.

Проверка проводилась по обращениям АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» и материалам прокурорской проверки о нарушениях администрацией законов о контрактной системе и о закупках при ремонте дорог Томска. По данным сайта «Трансперенси Интернешнл-Р», 91,5% средств от госконтрактов на ремонт дорог в Томске получает одна компания - УМП «Спецавтохозяйство».

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