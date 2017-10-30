«Ростелеком» организовал в офисах МФЦ Томской области авторизацию в сети WI-FI по учетной записи госуслуг

30 октября 2017

«Ростелеком» организовал для областного многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) решение по авторизации в сети Wi-Fi через логин пароль от сайта gosuslugi.ru.

Данный способ авторизации доступен в офисах:

Северск, Коммунистический 103;

Стрежевой, 4 мкр 405;

Асино, Ленина 70;

Колпашево, Л.Толстого 14;

Томск, Дербышевского 26Б, Фрунзе 103/1, Пушкина, 63/5, Тверская, 74.

«Раньше посетители авторизовались в сети Wi-Fi при помощи sms, сейчас процедура изменилась. Наши клиенты авторизуются через логин и пароль от сайта госуслуг. Сегодня, все больше и больше государственных систем, которые обслуживают население, переходят на Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Зарегистрировавшись на портале госуслуг и запомнив свою учетную запись, пользователь может заходить на сайты ведомств, применяя единый логин и пароль от портала. Теперь, не потребуется держать в голове множество паролей от различных сайтов, где обрабатываются персональные данные, — рассказывает Игорь Култаев директор Томского областного многофункционального центра. — Отмечу, что, если гражданин забыл свои данные для входа, специалисты МФЦ помогут восстановить его в течении пяти минут».

«Многофункциональный центр Томской области является нашим давним партнером. Мы оказываем компании услуги интернета, телефонии, „8–800“. Наш опыт и экспертиза дает возможность оперативно обеспечить корпоративных клиентов комплексными телеком-решениями. Компания обладает современной инфраструктурой, которая позволяет разрабатывать проекты для любого сегмента бизнеса на базе инновационных решений, в том числе технологии оптического доступа», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Услуга «Wi-Fi Hotspot» интересна как крупным клиентам (торговым сетям, банкам, страховым компаниям), так и предприятиям малого и среднего бизнеса, работа которых напрямую связана с предоставлением услуг: кафе и ресторанам, гостиницам и кинотеатрам, салонам красоты и фитнес-клубам. Продукт также востребован государственными учреждениями, обслуживающими население: налоговая служба, государственные инспекции, поликлиники и больницы, паспортные столы и так далее.

Услуга позволяет организовать защищенную беспроводную сеть на территории клиента, установив одну или несколько точек доступа Wi-Fi, и обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для сотрудников клиента и посетителей в гостевых зонах. Для гостевого доступа, в полном соответствии с российским законодательством, поддерживается авторизация пользователей по номеру мобильного телефона.

Для справки: Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах.

Условно ЕСИА можно назвать «электронным паспортом» гражданина РФ. С её помощью происходит авторизация на таких сайтах как Госуслуги и Российская общественная инициатива. Для получения учётной записи ЕСИА необходимо удостоверить свою личность с помощью паспортных данных, ИНН и СНИЛС.

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