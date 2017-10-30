В Томске обсудили устойчивое развитие регионов присутствия «Газпром нефти»

30 октября 2017 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Томске по инициативе «Газпромнефть-Востока» состоялись общественные слушания на тему «Деятельность компании „Газпром нефть“ и устойчивое развитие регионов присутствия». Участниками круглого стола стали представители государственной власти, некоммерческих организаций, ведущих ВУЗов, крупных предприятий.

«Развитие региона — это задача не только власти, но и крупного бизнеса. Мы как социально-ответственное предприятие это понимаем и не делим проблемы на свои и чужие, а стараемся оказать поддержку в их решении. Эта встреча помогла нам понять, чем предприятие может быть полезно и какие есть возможности для решения тех или иных проблем. Мы все живем в Томской области, понимаем ее географические особенности и должны помогать друг другу», — прокомментировал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Виктор Мисник.

Сотрудники «Газпромнефть-Востока» и «Газпром нефти» представили основные показатели работы компании и предприятия: производство, кадровая политика и программа социальных инвестиций «Родные города». В ходе встречи участники поднимали важные вопросы сотрудничества в сфере образования, взаимодействия с томскими промышленными и инновационными предприятиями, проведения грантовых конкурсов, повышения уровня жизни в районах присутствия.

«За последние десять лет ни один важный социальный проект в нашем муниципальном образовании не обошелся без участия компании „Газпромнефть-Восток“. Программа „Родные города“ помогает реализовать задумки в области здравоохранения, спорта, культуры», — отметил на встрече глава Парабельского района Александр Карлов.

В Парабельский район в этом году нефтяники инвестировали 10 миллионов рублей. Эти средства помогли решить самые актуальные проблемы отдаленных населенных пунктов. Поддержка оказывается в рамках социально-экономических соглашений, которые ежегодно заключаются предприятием с администрациями районов присутствия.

Практика общественных слушаний по вопросам корпоративной социальной ответственности началась в «Газпром нефти» в 2014 году. Первыми совещания провели добывающие предприятия Муравленко и Оренбурга, в этом году слушания состоялись в Томске и Омске.

«Газпромнефть-Восток» ведет свою деятельность на территории Томской области в Парабельском и Каргасоксом районах.

Тэги/темы: