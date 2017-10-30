Томская «Околица» стала абсолютным победителем Russian Event Awards – 2017

30 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

Музей деревянных скульптур под открытым небом «Сельский парк «Околица» взял Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Финал Национальной премии Russian Event Awards – 2017 года состоялся 28-29 октября в Липецке. Проект защищал Туристско-информационный центр Томской области.

Сельский парк «Околица» участвовал в номинации «Лучшая площадка для проведения туристических событий». Проекты оценивались по следующим критериям: наличие и развитость инфраструктуры, количество собственных и внешних событий, проведенных на площадке, количество туристов, взаимодействие с представителями турсообщества, наличие объектов показа на площадке и другим.

Как и другим лауреатам Национальной премии Russian Event Awards – 2017 года, томской «Околице» будет присвоен статус «Национальное событие» Национального календаря событий.

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards присуждается ежегодно по итогам очного конкурса проектов за достижения в области развития событийного туризма. В 2017 году для участия в нем было заявлено 639 проектов из 65 регионов страны. В финал по результатам региональных конкурсов, прошедших в Казани, Иркутске и Владимире, вышли 197 проектов из 48 регионов России.

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