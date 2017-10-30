В конце ноября в центре Томска откроется новая кофейня

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Кофейня «Dolce» откроется в Томске на месте Traveler's Coffee (пр.Ленина, 97), сообщили в заведении.

В сети Dolce уже есть одна кофейня, открывшаяся на ул.Розы Люксембург, 79, в мае 2013 года. Новое заведение будет предлагать то же меню и сохранит формат своего сетевого предшественника.

Время работы кофейни увеличится с 7:30 до 00:00, в то время как кофейня на ул. Розы Люксембург работает с 10:00 до 23:00. Соответственно, появятся утренние завтраки. Кофейня обещает сделать акцент на кофе и еду с собой.

Средний чек составит 350-400 рублей. Открытие новой кофейни запланировано на 25 ноября. Сейчас в помещении ведется ремонт.

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