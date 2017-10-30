Авиакомпания «СиЛа» до 1 декабря отменила полеты из Томска из-за поломки самолета

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

ООО «Сибирская легкая авиация» (СиЛа) полностью прекратило полеты из Томска из-за поломки самолета Ан-28, намерено восстановить их 1 декабря, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора авиакомпании Андрея Богданова.

«Мы отменили полеты из Томска в Барнаул, Абакан и Каргасок, рассчитываем восстановить их 1 декабря», — сказал он.

В свою очередь помощник томского транспортного прокурора Сергей Кривошеин сообщил агентству, что ведомство проводит в отношении авиакомпании проверку соблюдения лицензионных требований. По итогам проверки компания может быть привлечена к административной ответственности.

Вместе с тем, губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил журналистам, что власти ведут переговоры с авиакомпанией об открытии еще двух рейсов внутри региона — в Новый Васюган (село в Каргасокском районе) и в Колпашево (райцентр).

«Я не сомневаюсь, что появится рейс до Колпашева, как и все рейсы, которые когда-то у нас были, и даже больше. Мы рассматривали рейс до Колпашева первым, но вопрос в том, что все эти аэропорты в банкротстве. Поэтому оформление документов колпашевского аэропорта — очень длительный процесс, мы этим занимаемся», — сказал Сергей Жвачкин.

По его словам, уже прошли техрейсы до Нового Васюгана и Колпашево.

«Предполагается, что летать будет „СиЛа“, пока альтернативы нет. Авиакомпании необходимо докупить дополнительные самолеты. И мы восстанавливаемся, и перевозчики», — добавил губернатор.

Как сообщалось, в начале октября авиакомпания «СиЛа» допустила инцидент: при взлете судна Ан-28 из томского аэропорта появилась вибрация в управлении, экипаж решил вернуться в аэропорт. Самолет направлялся в Абакан. В связи с этим компания на два дня отменила рейсы из Томска в Абакан, Барнаул и Каргасок, из Магадана в Омсукчан; также был задержан рейс из Усть-Илимска в Иркутск.

ООО «Сибирская легкая авиация» создано в 2008 году, коммерческие рейсы выполняет с 2014 года. Базируется в Магадане. Парк состоит из шести самолетов Ан-28. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», совладельцами авиакомпании являются А.Богданов (36%) и совладельцы авиакомпании «ИрАэро» Владимир Миронов и Юрий Лапин (по 32%).

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