Завтра на томских дорогах ожидается гололёд

30 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Завтра днем, 31 октября, в Томске возможен мокрый снег, местами гололёд, сообщает пресс-служба мэрии со сылкой на данные томского Гидрометцентра.

В Томске прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -5…-7 °С, днем -1…+1 °С.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.

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