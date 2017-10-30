Молодых специалистов «Томскнефти» посвятили в нефтяники

30 октября 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

На прошлой неделе в «Томскнефти» состоялась торжественная церемония посвящения молодых специалистов в нефтяники.

В нынешнем году в компанию прибыли 55 новых работников. Традиционно большую часть пополнения составляют дипломированные геологи и разработчики, в этом году много химиков, и трубопроводчиков; также есть представитель «штучной» профессии — специалист в области техносферной безопасности.

Посвящение проходило в течение двух дней. Первый начался с командообразующего тренинга. Тренеры отметили, что подкрепление в этом году пришло весьма активное, интересное и инициативное. А свою выносливость, сообразительность и целеустремленность новобранцы подтвердили на спортивном этапе испытаний, проходившем в СОК «Нефтяник». Завершила первый день церемония посвящения в нефтяники.

На второй день посвященные прошли адаптационный курс «Томскнефть. Вчера, сегодня, завтра», больше узнали о молодежной политике Общества и перспективах дальнейшего развития, а также познакомились со своими старшими коллегами из Совета молодых специалистов предприятия.

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