Томский губернатор назначил нового главу облдепартамента по управлению госсобственностью

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Новым начальником департамента по управлению государственной собственностью Томской области назначена Татьяна Исакова.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в новом статусе она приступит к работе с 1 ноября.

Татьяна Исакова родилась в якутском городе Мирный. В 1998 году, окончив экономический факультет Томского государственного университета по специальности «менеджер», работала в частных компаниях. С 2006 по 2012 годы — консультант департамента инвестиций администрации Томской области. В сентябре 2012-го Татьяна Александровна возглавила комитет экономического развития и приватизации департамента по управлению государственной собственностью Томской области, с мая 2015-го назначена заместителем начальника департамента, с апреля 2017 года исполняла обязанности начальника департамента.

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