Маршрутка загорелась на остановке в Томске

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2017 // Фото: Vk.com/tomsk123

Вчера вечером, 30 октября, в Томске на остановке загорелся маршрутный ПАЗ-32054, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 21.35. В результате пожара выгорел моторный отсек автобуса, а также обгорела обшивка салона.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, возгоранию в автобусе, двигавшемуся по маршруту №23, предшествовало распространение сильного запаха бензина или «похожего вещества». Пассажиры успели эвакуироваться, обошлось без пострадавших.

По предварительным данным причиной пожара стала неисправность систем транспортного средства.

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