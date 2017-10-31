На томском «Городе IT» выступят Наталья Касперская и Игорь Ашманов

31 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

VIII конференция с международным участием «Город IT» примет на своей площадке спикеров из ведущих IT-компаний со всей России. В числе экспертов заявлены мультимиллионер и президент ГК «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, генеральный директор группы компаний InfoWatch и сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, специалисты из Москвы примут участие в пленарном заседании, открывающем конференцию. Игорь Ашманов также примет участие в секции «Прививка инновацией», на которой вместе с коллегами из Барнаула и Новосибирска расскажет о специфике трансформации крупных компаний в условиях бурного роста IT и о том, как вырастить инновационную культуру в больших компаниях.

Игорь Ашманов — кандидат технических наук, мультимиллионер и предприниматель в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, управления проектами. Руководил развитием лингвистического модуля русской версии Microsoft Office, семьи электронных словарей «МультиЛекс», спам-фильтра «Спамтест». На данный момент — управляющий партнер и генеральный директор компании «Ашманов и партнеры», а также инвестор и совладелец десятков проектов в сфере информационных технологий, один из основателей и самых известных топ-менеджеров российской IT-индустрии, эксперт в области интернет-маркетинга и поисковой оптимизации.

Наталья Касперская — сооснователь компании «Лаборатория Касперского», генеральный директор группы компаний InfoWatch и одна из богатейших женщин России. Активно инвестирует в развитие высокотехнологичных компаний, является членом грантового комитета фонда «Сколково», членом правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», членом экспертного совета по российскому программному обеспечению при Министерстве связи и массовых коммуникаций. Возглавляет подгруппу «Интернет+общество» при Администрации президента. Эксперт профессиональной организации офицеров безопасности BISA. В 2017 году Наталья Касперская признана экспертным сообществом «Персоной года 2016» в IT и телеком-индустрии в рамках бизнес-премии «Лучшие в России». В марте 2017 года вошла в рейтинг «30 самых вдохновляющих бизнес-лидеров» по версии журнала Insights Success.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями – SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ, ТУСУР и ТГУ. Информационный партнер — «Интерфакс-Сибирь».

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