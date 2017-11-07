Вышел в свет фильм памяти томского чемпиона (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2017 // Фото: Youtube.com

Томские клипмейкеры Артем и Антонина Русины, совместно со своим нижнекамским коллегой Дмитрием Белоусовым сняли фильм памяти известного томского спортсмена Николая Лушина — каратиста, перешедшего в кикбоксинг и ставшего чемпионом.

Николай Лушин показал лучший результат в киокушин каратэ за всю историю этого вида спорта в Томске. В 2015 году он перешел в профессиональный кикбоксинг и переехал в Чечню, где продолжил тренировки в клубе «Беркут» под руководством Ибрагима Шахгереева. За год Николай Лушин завоевал чемпионский пояс известного промоушена и получил предложения от самого престижного турнира в кикбоксинге Glory. В этом году Николай скоропостижно скончался в возрасте 31 года.

Работа над фильмом заняла около полугода. Съемки велись в Чеченской республике и Томске. В фильме рассказывается о жизни, личности и спортивном пути Николая Лушина. О спортсмене вспоминают члены семьи, одноклубники, знакомые и тренеры.

«Как сказал один из героев в этом видео, нет такого понятия русский или чеченец. Есть люди и цели, которых они способны добиваться вместе. Главный посыл в том, что Николай, прежде чем уйти из жизни, на своем примере показал, как это сделать», — считает один из создателей фильма Дмитрий Белоусов.

Фильм доступен на канале ACB Kickboxing. Его создатели выражают благодарность семье Лушиных за помощь в создании фильма, а также благодарят Амина Каригова, Сосланбека Израилова и руководство лиги АСВ за продюссирование.

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