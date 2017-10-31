Ученые предложили строить лунные базы, используя опыт по созданию томского наноспутника

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Ученые Томского политеха и Томского государственного архитектурно-строительного университетов обсуждают совместный проект по созданию технологий для строительства баз, станций и других сооружений на Луне. Предполагается, что совместная команда, используя полученный опыт при изготовлении спутника «Томск-ТПУ-120», запущенного недавно с борта Международной космической станции на орбиту Земли, сможет решить задачу строительства таких объектов, сообщает пресс-служба ТПУ.

Методы и инструменты, использованные учеными Томского политеха для запуска в космос первого российского наноспутника, напечатанного с помощью 3D-печати, могут быть применены для строительства баз, станций и других стратегически важных объектов на Луне.

«Существует российская лунная программа, которая предусматривает запуск в 2019-2024 годах к Луне пяти автоматических станций. Наши материалы могут быть использованы при создании таких станций. Например, мы можем по заказу госкорпорации «Роскосмос» создать технологию 3D-печати из лунного грунта», — уточнил директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.

Он добавил, что первый опыт, полученный при моделировании и натурных испытаниях материалов и конструкционных решений спутника «Томск-ТПУ-120», помогут ученым создать систему прогнозирования того, какие материалы окажутся наиболее эффективными при работе в экстремальных условиях космоса. В дальнейшем можно будет спрогнозировать также, какие материалы окажутся наиболее эффективными при строительстве лунных баз.

«Сейчас, вместе с коллегами из Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) мы обсуждаем варианты сотрудничества в этом направлении. С нашей стороны будет предоставлен уникальный опыт в создании новых материалов для космоса, а с их стороны — инновационные технологии, которые используются в строительстве, тем более, что у них уже есть лабораторный образец 3D-принтера для печати домов на Земле», — сказал Алексей Яковлев.

Он также добавил, что сейчас Роскосмос заявляет о том, что ему нужны в будущем специалисты, которые будут осваивать Луну, вести там строительство лунных баз. Создавая новые технологии для строительства объектов на Луне, томские вузы смогут готовить таких специалистов.

«Но для этого мы должны четко понимать, какие технологии там должны использоваться, ведь раньше на Луне никто еще не строил. С применением технологий ТПУ и ТГАСУ сейчас мы прорабатываем совместный междисциплинарный проект», — добавил Алексей Яковлев.

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