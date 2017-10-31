Томичам покажут ангелов и демонов русской революции

31 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В субботу, 4 ноября, в Томске в Сибирском филиале государственного Центра современного искусства (пер.Нахановича, 3а) стартуют выставка и аудиоперформанс известного томского музыканта и художника Натальи Нелюбовой.

Мероприятие посвящено столетней годовщине русской революции и пройдет в рамках «Ночи искусств».

«Художник предлагает осмыслить эту трагическую страницу в истории России через образ шахматной инсталляции, фиксируя историческую дистанцию и задавая контекст современности в прочтении истории. Инсталляция шахматных персонажей русской революции дополняется действом - шахматной партией современников в эмоциональном контексте музыкальных голосов начала ХХ века. На выставке сказочной метафорой русской революции становится шахматная доска с оригинальными объектами-персонажами, сделанными руками художницы в духе домашнего женского шитья (лоскутное шитье)», — говорится в сообщении.

Также в программу «Ночи искусств» 4 ноября включена авторская интерпретация Натальи Нелюбовой музыкальных композиций периода 1910-20х годов. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Открытие в 19.00, аудиоперформанс стартует в 19.30. График работы выставки: 5 ноября — 14.00-17.00; 6 ноября — 12.00-18.00; 7 ноября - 12.00-18.00; 8 ноября — 12.00-18.00.

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