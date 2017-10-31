Ремонт Вековых столпов в центре Томска завершился

31 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Подрядчик мэрии завершил ремонт Вековых столпов в Губернаторском квартале. Монумент установлен на прежнем месте, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на специалистов городского департамента капитального строительства.

В настоящее время конструкции закрыты поэтеленом для их дальнейшего прогрева и полного высыхания при монтаже клеевых смесей.

«Очень важно сохранять памятники томской земли, следить за ними, вовремя их ремонтировать и убирать – это объединяет всех томичей. У нас очень богатая история. Мы должны быть достойны истории своего города, чтить память его основателей» - отметил мэр Томска Иван Кляйн и подчеркнул, что сохранение мемориальных комплексов города очень важно для нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Всего специалисты отремонтировали четыре вековых столпа, обновив их фундамент и облицовочную плитку. В надлежащее состояние также были приведены 16 световых опор и фонарей, установлены малые архитектурные формы, выполненные в общем стиле мемориального комплекса. Также подрядчик мэрии восстановил кирпичную кладку.

Работы по капитальному ремонту памятника «400 лет Томску», начавшиеся в сентябре, будут оплачены из средств городского бюджета. На ремонт монумента направлено более 8 млн рублей.

Напомним, памятник был установлен в честь празднования 400-летия города в 2004 году. Монумент представляет собой специальную мемориальную историческую зону, которая украшена экспозицией, состоящей из вековых столпов, а также городского герба.

Тэги/темы: