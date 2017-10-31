ТГУ в ближайшие годы планирует разрабатывать технологии, меняющие рынки

31 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Стратегия развития Томского госуниверситета до 2020 года предполагает два направления: работу с компаниями-партнерами, а также изменения в самом вузе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ректора вуза Эдуарда Галажинского.

По его словам, ТГУ по итогам рассмотрения стратегии, одобренной международным советом по защите дорожных карт вузов-участников проекта «5–100», попал в группу вузов-лидеров и на следующие два года получит 780 млн руб. дополнительного финансирования.

«Мы понимаем, что для наших проектов нужны миллиарды людей. Поэтому ТГУ будет развивать свою экосистему, которая предполагает постоянный обмен ресурсами со средой. Сейчас конкурируют не университеты, а их экосистемы, и чем больше сильных партнеров, которые готовы вкладываться ресурсами, тем успешней вуз. Это первое направление», — сказал Эдуард Галажинский.

При этом он отметил, что ТГУ не будет ограничиваться сотрудничеством с крупными компаниями.

«Госкорпорации медленней идут на зарубежные рынки, а «газели» типа «Микрана» (производитель радиоэлектроники АО «Научно-производственная фирма „Микран“ — прим.ред.) нам интересны, они быстрее. Вместе с тем ТГУ является источником кадров для небольших, но высокотехнологичных компаний, поэтому от сотрудничества с ними мы не намерены отказываться», — пояснил Эдуард Галажинский.

По его словам, второе направление развития содержит в себе три режима.

«Первый — это базовые процессы, которые предполагают поддержку наших 64 лабораторий мирового класса при максимуме автономии. Второй — формирование культуры каждодневных изменений. Третий режим — создание и внедрение дизруптивных технологий, технологий, имеющих формат созидательного разрушения, кардинально меняющие рынки, например Uber», — уточнил Эдуард Галажинский.

Томский государственный университет был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. ТГУ занял восьмое место в VIII Национальном рейтинге университетов, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс» по результатам 2016/2017 учебного года, поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.

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