Завтра томичей ждет переменная облачность и гололедица

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 1 ноября, в Томске не ожидается осадков, возможна переменная облачность, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -3…-5 °С, днем +1…+3 °С. На дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о соблюдении правил личной безопасности и правил дорожного движения.

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