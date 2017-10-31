Томские ученые создали первую в стране систему защиты интеллектуальной собственности на блокчейне

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Ученые лаборатории цифровой экономики Томского госуниверситета разработали первую в России пилотную версию системы защиты интеллектуальной собственности под названием «Rupto. IO», основанную на технологии блокчейн, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«С помощью данной системы можно подтвердить интеллектуальную собственность в режиме реального времени за несколько секунд. Система дает подтверждение, что вы владели интеллектуальной собственностью в конкретный момент времени. Пользователь загружает файл в систему и получает сертификат», — говорится в пресс-релизе.

Разработчики планируют внедрить в систему использование смарт-контракт, с помощью которых можно передавать права интеллектуальной собственности, продавать и осуществлять другие операции. Кроме того, ученым предстоят переговоры с Роспатентом.

Блокчейн — это технология распределенных баз данных (реестров), основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей и устойчивая к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации. Первоначально блокчейн развивался для рынков криптовалют, позднее технология стала использоваться для проведения различных операций.

Томский государственный университет был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. ТГУ занял восьмое место в VIII Национальном рейтинге университетов, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс» по результатам 2016/2017 учебного года, поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.

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